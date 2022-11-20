Характеристики товара
Описание
Как говорит Ээро, для всех дизайнеров самый распространенный, интересный и сложный в дизайне объект - это стул. У стульев для дома обычно четыре ножки, у табуретов - три, а у офисных стульев - две или только одна ножка. Многие пластиковые стулья вообще не имеют ножек, вместо этого тело стула также становится ножкой. Когда Ээро начал разрабатывать стул, он имел в виду эту концепцию ноги как части тела стула, и он также хотел увидеть, что нового можно достичь с помощью техники ротационного формования в дизайне стульев. Поскольку ему всегда нравились кресла-качалки, а круглую форму качания легко достичь с помощью вращающейся формы, он закончил с конструкцией, которая качается во всех направлениях, а также вращается из-за контакта с землей в одной точке. Высокие подлокотники создают ощущение безопасности при вращении кресла, а также обеспечивают хорошую поддержку во время сидения.
Основные характеристики
- Высота490 мм
- Ширина690 мм
- Длина690 мм
- Вес10 кг
- Материалпластик
- Страна изготовленияИспания
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3