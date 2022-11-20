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Кресло Муш

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Характеристики товара

Описание

Как говорит Ээро, для всех дизайнеров самый распространенный, интересный и сложный в дизайне объект - это стул. У стульев для дома обычно четыре ножки, у табуретов - три, а у офисных стульев - две или только одна ножка. Многие пластиковые стулья вообще не имеют ножек, вместо этого тело стула также становится ножкой. Когда Ээро начал разрабатывать стул, он имел в виду эту концепцию ноги как части тела стула, и он также хотел увидеть, что нового можно достичь с помощью техники ротационного формования в дизайне стульев. Поскольку ему всегда нравились кресла-качалки, а круглую форму качания легко достичь с помощью вращающейся формы, он закончил с конструкцией, которая качается во всех направлениях, а также вращается из-за контакта с землей в одной точке. Высокие подлокотники создают ощущение безопасности при вращении кресла, а также обеспечивают хорошую поддержку во время сидения.

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина690 мм
  • Длина690 мм
  • Вес10 кг
  • Материалпластик
  • Страна изготовленияИспания

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3

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