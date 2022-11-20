Кресло мужское Барбер Джейсон

11 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло мужское Барбер Дональд
Кресло мужское Барбер Дональд
Следующий Кресло Алонсо зеленый
Кресло мужское Барбер Дональд

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья530/650 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина1100 мм
  • Материал каркасахромированное покрытие, металл, фанера
  • Материал сиденьяэкокожа

Другие товары из раздела парикмахерские кресла

Кресло АлонсоНастоящее фото товара Кресло Алонсо, произведённого компанией ChiedoCover
65 890
Оптовая цена
5

Кресло Алонсо

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600

С этим товаром покупают

Тележка для круглых столовНастоящее фото товара Тележка для круглых столов, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
13

Тележка для круглых столов

Настоящее фото товара Ручник впитывающий, красный, произведённого компанией ChiedoCover
590
Оптовая цена
9

Ручник впитывающий, красный

Настоящее фото товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая, произведённого компанией ChiedoCover
от26 890
Оптовая цена
8

Мраморная урна для отелей и торговых центров Дворцовая

Настоящее фото товара Пепельница металлическая Вест, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена
14

Пепельница металлическая Вест

Настоящее фото товара Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена
9

Оригинальная уличная урна для мусора Абу-Даби

Настоящее фото товара Урна металлическая Бюджет-2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Урна металлическая Бюджет-2

Настоящее фото товара Урна кованая Греческая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена
6

Урна кованая Греческая

Настоящее фото товара Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 183D, произведённого компанией ChiedoCover
14 190
Оптовая цена
5

Батут каркасный с внутренней сеткой Unix Line Simple 183D

Настоящее фото товара Диван-кровать Милан 3, произведённого компанией ChiedoCover
от63 290
Оптовая цена
10

Диван-кровать Милан 3

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 BlackНастоящее фото товара Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена
9

Встроенная беспроводная зарядка Альфа YMP-Т3 Black