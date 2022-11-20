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Кресло Nadin с зеленой веревкой и оцинкованной сталью

6 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина630 мм
  • Длина740 мм
  • Вес10 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяткань
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияЕвропа

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