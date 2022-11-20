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Кресло Надир

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Характеристики товара

Описание

Удобное и красивое кресло «Надир» займет достойное место в доме. Оно выполнено из высококачественных материалов и имеет прочный каркас из дерева. Спинка и подлокотники выполнены из бука.

Обивка кресла в светлых тонах имеет красивый рисунок отстрочки. Удобное мягкое посадочное место, а также удачный наклон достаточно высокой спинки с подголовником позволяют создать максимально комфортные условия для отдыха, расслабления и чтения. Кресло выполнено из безопасных материалов. В качестве наполнителя используется современный материал, который долгое время сохраняет форму и обладает повышенным уровнем комфортности. Кроме этого, кресло не имеет острых углов, что делает его оптимальным выбором для семей с детьми.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина960 мм
  • Глубина830 мм

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