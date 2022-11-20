Характеристики товара
Описание
Удобное и красивое кресло «Надир» займет достойное место в доме. Оно выполнено из высококачественных материалов и имеет прочный каркас из дерева. Спинка и подлокотники выполнены из бука.
Обивка кресла в светлых тонах имеет красивый рисунок отстрочки. Удобное мягкое посадочное место, а также удачный наклон достаточно высокой спинки с подголовником позволяют создать максимально комфортные условия для отдыха, расслабления и чтения. Кресло выполнено из безопасных материалов. В качестве наполнителя используется современный материал, который долгое время сохраняет форму и обладает повышенным уровнем комфортности. Кроме этого, кресло не имеет острых углов, что делает его оптимальным выбором для семей с детьми.
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина960 мм
- Глубина830 мм