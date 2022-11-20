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Кресло Nadra из массива тика и ротанга - фото 1Кресло Nadra из массива тика и ротанга - фото 2Кресло Nadra из массива тика и ротанга - фото 3Кресло Nadra из массива тика и ротанга - фото 4

Кресло Nadra из массива тика и ротанга

8 оценок
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Диван-кровать Хамар П-образный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина860 мм
  • Глубина790 мм
  • Вес17.7 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьядерево, ротанг
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияЕвропа

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