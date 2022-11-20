Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина860 мм
- Глубина790 мм
- Вес17.7 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьядерево, ротанг
- Цветбежевый
- Страна изготовленияЕвропа
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