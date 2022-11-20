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Кресло Нола, на вращающейся основе - фото 1Кресло Нола, на вращающейся основе - фото 2

Кресло Нола, на вращающейся основе

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Стул Нерон, мягкий

Характеристики товара

Описание

Кресло, базируется на вращающемся металлическом основании. Мы предлагаем эту модель для зон отдыха, кабинетов, офисов, а также баров и ресторанов.

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина680 мм
  • Глубина600 мм

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