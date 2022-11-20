Характеристики товара
Описание
Кресло, базируется на вращающемся металлическом основании. Мы предлагаем эту модель для зон отдыха, кабинетов, офисов, а также баров и ресторанов.
Основные характеристики
- Высота960 мм
- Ширина680 мм
- Глубина600 мм
Кресло, базируется на вращающемся металлическом основании. Мы предлагаем эту модель для зон отдыха, кабинетов, офисов, а также баров и ресторанов.
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