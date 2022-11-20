Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Длина800 мм
- Глубина700 мм
- Материал каркасасталь
- Материал сиденьяэкокожа, ткань
Кресло Артис королевский синий
Кресло Харис пыльно-розовый
Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
Кресло Кристи оливковое
Подстолье чугунное 1218
Полукресло Шарри
Пуф Альфа, Бета
Стул Кейт складной пластиковый
Подставка для ног Чесапик
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый
Диван пластиковый с подушками Mykonos бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos белый/ светло-коричневый
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден