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Кресло Nuru из массива тика и кожи - фото 1Кресло Nuru из массива тика и кожи - фото 2Кресло Nuru из массива тика и кожи - фото 3Кресло Nuru из массива тика и кожи - фото 4

Кресло Nuru из массива тика и кожи

8 оценок
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Кресло Brida бархат свтело-розовый
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Кресло Brida бархат свтело-розовый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота730 мм
  • Ширина770 мм
  • Глубина610 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьякожа
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияЕвропа

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