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Кресло офисное / Бонд / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

7 оценок

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Характеристики товара

Описание

Кресло для руководителя Бонд, сохраняя классический дизайн, очень выгодно отличается от аналогичных моделей дизайнерским решением отделки спинки и сиденья – прострочкой в виде ромбов. Это не только красиво, но и практично, и удобно. Рабочие поверхности кресла приобретают «дышащие» функции. Обивка выполнена из высококачественной экокожи, в соответствии с современными тенденциями защиты окружающей среды. Хромированные детали делают внешний вид кресла Бонд еще более стильным и богатым. Хромированный газ-патрон, ролики с вставкой под "хром", хромированные части подлокотника делают модель стильной, с элементами дизайна в стиле хай-тек. Подлокотники отделаны мягкой вставкой. Кресло имеет дизайнерскую отделку, прострочку "ромб". Максимальная загрузка 120 кг.


Общие характеристики
Вес,кг:25.7
Объем,м3:0,229
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота1240 мм
  • Ширина680 мм
  • Длина520 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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