Прекрасное сочетание обивочных материалов между собой, которое дополняют хромированные элементы. Прострочки на спинке выделяют подголовник, мягкие накладки на подлокотниках способствуют удобному положению сидящего. Кресло руководителя стоит на усиленной крестовине, максимальная нагрузка которой 130 кг.
Чехол 72 Premium
Стул Венский, венге
Диван лофт New 7
Стул Тюльпан, вельвет королевский синий
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 19.1
Тележка для прачечной из нержавейки, ТП 22
Стационарный массажный стол FIX MT1
Стол массажный Профи люкс стационарный
Стол массажный Профи 2 на гидравлике