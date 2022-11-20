Кресло офисное Бруно, хром, белый

13 оценок

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Кресло офисное Бруно, хром, белый

4.7
15 890 ₽
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Кресло офисное Бруно, хром, шоколад

Характеристики товара

Описание

Прекрасное сочетание обивочных материалов между собой, которое дополняют хромированные элементы. Прострочки на спинке выделяют подголовник, мягкие накладки на подлокотниках способствуют удобному положению сидящего. Кресло руководителя стоит на усиленной крестовине, максимальная нагрузка которой 130 кг.

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Основные характеристики

  • Цветбелый
  • Высота1080/1180 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина460 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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