Кресло офисное Бруно, хром, шоколад

7 оценок

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Кресло офисное Бруно, хром, шоколад

4.4
15 890 ₽
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Кресло офисное Бруно, хром, белый
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Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя стоит на усиленной крестовине, максимальная нагрузка которой 130 кг. Сочетание цвета обивочного материала «горький шоколад» с хромированными покрытием придает ему солидности.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота1110/1210 мм
  • Ширина520 мм
  • Глубина480 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Вес16.4 кг

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