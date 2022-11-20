Кресло руководителя стоит на усиленной крестовине, максимальная нагрузка которой 130 кг. Сочетание цвета обивочного материала «горький шоколад» с хромированными покрытием придает ему солидности.
Стул Вертекс 20мм Лайт, светло-серый
Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A
Стол массажный Практик на гидравлике
Стол массажный Профи 1 люкс на гидравлике
Массажный стол двухсекционный FМ2/2
Стол массажный Профи 3 на гидравлике
Стул Kongsberg барный, серый велюр
Диван Brida 128 см, графитовый
Стул ODEN WHITE оливковый x2