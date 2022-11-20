Оригинальный дизайн отлично дополнит кабинет в элегантном стиле. Кресло руководителя имеет четкие квадратные формы, подлокотники с мягкими накладками, дополнительные подушки на сидении и спинке, что способствует удобному положению сидящего.
Спинка чехла, серебряная
Диван угловой Business
Мягкий стул Сиэттл
Кушетка массажная медицинская двухсекционная CO1
Кушетка массажная КСМ608 А
Стационарный массажный стол FIX-MT1 MCT 38
Массажный стол JF-AY01 две секции
Стол массажный JFAL01A две секции
Стол Лофт Эгоист
Стулья обеденные MARTA светло-серый х4