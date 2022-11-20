Кресло офисное Куба, хром, коричневый

13 оценок

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Кресло офисное Куба, хром, коричневый

4.5
15 690 ₽
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный дизайн отлично дополнит кабинет в элегантном стиле. Кресло руководителя имеет четкие квадратные формы, подлокотники с мягкими накладками, дополнительные подушки на сидении и спинке, что способствует удобному положению сидящего.

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина435 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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