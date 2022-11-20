Характеристики товара
Описание
Кресло офисное. Без подголовника. Спинка и сиденье армированная сетка. Подлокотники пластиковые. Не регулируемые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении. Регулировка высоты. Крестовина пластиковая. Ролики прорезиненные. Масса 12 кг. Максимальная нагрузка 120 кг.
Общие характеристики
Вес,кг:10.625
Объем,м3:0,12
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Материалсетка
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия