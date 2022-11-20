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Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка - фото 1Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка - фото 2

Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка

9 оценок
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Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

Характеристики товара

Описание

Кресло офисное. Без подголовника. Спинка и сиденье армированная сетка. Подлокотники пластиковые. Не регулируемые. Механизм качания с возможностью фиксации в рабочем положении. Регулировка высоты. Крестовина пластиковая. Ролики прорезиненные. Масса 12 кг. Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:10.625
Объем,м3:0,12
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Ширина550 мм
  • Длина550 мм
  • Материалсетка
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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