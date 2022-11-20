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Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань

8 оценок

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Характеристики товара

Описание

Кресло МИЛАН имеет оригинальный итальянский дизайн. Безукоризненное исполнение, высококачественные материалы. Удобная анатомическая форма. Механизм качания топ-ган с регулировкой жесткости. Кресло обтянуто износостойкой дизайнерской тканью типа "рогожка". Подлокотники регулируются по высоте (6 положений). Выполнены из упругого, приятного на ощупь пластика. Накладка на спинку выполнена из высококачественного пластика цвета слоновая кость (светлый тон). Оригинальная крестовина трубчатой формы переменного сечения из стали, покрытая хромом. Полиуретановые ролики. Хромированный газ-патрон.Максимальная нагрузка 120 кг.

Общие характеристики
Вес,кг:19.5
Объем,м3:0,18
Количество мест:1

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Основные характеристики

  • Высота490 мм
  • Ширина530 мм
  • Длина1160 мм
  • Материалткань
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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