Грациозное кресло отлично подойдет для проведения деловых встреч и конференций. По середине спинки кресла стяжки, фиксация кресла в рабочем положении. Подлокотники и крестовина выполнены из натурального дерева.
Секция из 3 стульев Хит - серебро, ромб синий
Стул Leta
Детский растущий стул Горошек
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.3
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 70
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 30
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 17.4
Тележка для прачечной, ТП 17
Диван прямой Невпорт, трехместный
Стул Кеми, оливковый велюр, каркас бук