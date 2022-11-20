Кресло офисное Парламент, дерево

13 оценок

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Кресло офисное Парламент, дерево

5
16 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Грациозное кресло отлично подойдет для проведения деловых встреч и конференций. По середине спинки кресла стяжки, фиксация кресла в рабочем положении. Подлокотники и крестовина выполнены из натурального дерева.

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Вес17.1 кг
  • Высота1230/1330 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина530 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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