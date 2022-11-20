Грациозное кресло отлично подойдет для проведения деловых встреч и конференций. По середине спинки кресла стяжки, фиксация кресла в рабочем положении и удобные подлокотниками.
Стул Такер, синий деревянный
Скатерть Rose габардин
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 15
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.6
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 16.1
Подстолье металлическое 1010EM
Стол Лидер 2, 1800x900, белый