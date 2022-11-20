Кресло офисное Парламент, пластик

13 оценок

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Кресло офисное Парламент, пластик

4.9
11 290 ₽
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Офисное ортопедическое кресло SAIL
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Кресло офисное Парламент, дерево

Характеристики товара

Описание

Грациозное кресло отлично подойдет для проведения деловых встреч и конференций. По середине спинки кресла стяжки, фиксация кресла в рабочем положении и удобные подлокотниками.

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Вес17.1 кг
  • Высота1210/1310 мм
  • Ширина720 мм
  • Глубина720 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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