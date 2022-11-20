Характеристики товара
Описание
Современное, компактное и функциональное офисное кресло имеет регулировку по высоте и механизм качания, а высокая эргономичная спинка позволяет равномерно распределить нагрузку.
Сиденье и спинка кресла изготовлены из текстиля и сетки. Крестовина металлическая.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 81 x 22.5 x 64.5
Вес брутто: 12 кг.
Объем: 0,118 м3
Основные характеристики
- Высота1160/1260 мм
- Ширина600 мм
- Глубина280 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа, сетка
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай