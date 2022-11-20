Кресло офисное TopChairs Bonus, серое

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло имеет регулировку по высоте и механизм качания, а высокая эргономичная спинка позволяет равномерно распределить нагрузку.
Сиденье и спинка кресла изготовлены из текстиля и сетки. Крестовина металлическая.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 81 x 22.5 x 64.5

Вес брутто: 12 кг.

Объем: 0,118 м3

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Основные характеристики

  • Высота1160/1260 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина280 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

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