Кресло офисное TopChairs Comfort экокожа черное

11 оценок

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Кресло офисное TopChairs Comfort экокожа черное

4.3
5 990 ₽9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Современное, компактное и функциональное офисное кресло имеет регулировку по высоте, а эргономичная спинка позволяет равномерно распределить нагрузку.

Сиденье и спинка кресла изготовлены из экокожи. Крестовина и подлокотники выполнены из металла и пластика.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 53*25*51

Вес брутто: 10 кг

Объем: 0,76 м3

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Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья370/470 мм
  • Вес9 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Страна изготовленияКитай

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