Современное, компактное и функциональное офисное кресло имеет регулировку по высоте, а эргономичная спинка позволяет равномерно распределить нагрузку.
Сиденье и спинка кресла изготовлены из экокожи. Крестовина и подлокотники выполнены из металла и пластика.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 53*25*51
Вес брутто: 10 кг
Объем: 0,76 м3
Стол Лидер 1
Письменный стол Милан
Барный стул Paskal, белая экокожа
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Барный стул Paskal, оранжевая экокожа
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