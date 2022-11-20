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Кресло офисное TopChairs Crown бежевое

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Характеристики товара

Описание

Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а вставки, декорированные под натуральное дерево, выглядят очень изысканно.

Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.

Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 150 кг.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Высота900/960 мм
  • Высота до сиденья430/490 мм
  • Глубина620 мм
  • Ширина сиденья600 мм
  • Глубина сиденья620 мм
  • Вес18.5 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки670 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки22 кг

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