Характеристики товара
Описание
Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а вставки, декорированные под натуральное дерево, выглядят очень изысканно.
Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.
Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 150 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 67*60*60 см
Вес брутто: 22 кг
Объем: 0,24 м3
Основные характеристики
- Высота900/960 мм
- Высота до сиденья430/490 мм
- Ширина600 мм
- Глубина620 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный