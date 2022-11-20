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Кресло офисное TopChairs Crown черное

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Кресло офисное TopChairs Crown молочное

Характеристики товара

Описание

Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а вставки, декорированные под натуральное дерево, выглядят очень изысканно.

Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.

Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 150 кг.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 67*60*60 см

Вес брутто: 22 кг

Объем: 0,24 м3

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Основные характеристики

  • Высота900/960 мм
  • Высота до сиденья430/490 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина620 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветчерный

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