Характеристики товара
Описание
Современное и функциональное офисное кресло. Дизайнерская форма добавит помещению уюта и стиля, а вставки, декорированные под натуральное дерево, выглядят очень изысканно.
Обивка выполнена из качественной экокожи. Комфорта добавляют удобные подлокотники, а благодаря механизму регулировки высоты и качания можно выбрать удобное положение.
Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Каркас изготовлен из металла и позволяет выдержать нагрузку до 150 кг.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Высота900/960 мм
- Высота до сиденья430/490 мм
- Ширина сиденья600 мм
- Вес18.5 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки670 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки22 кг