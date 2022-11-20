Характеристики товара
Описание
Размеры: 62х55х82/92 см
Высота сиденья: 45/55 см
Материал: металл, пластик, сетка, текстиль
Современное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Обивка спинки и сиденья изготовлена из качественной экокожи. Механизм регулировки позволяет выбирать высоту сиденья от 44 до 55 см.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 58*22*52
Вес брутто: 12,4 кг
Объем: 0,076 м3
Основные характеристики
- Страна изготовленияКитай