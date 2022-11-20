Кресло офисное TopChairs Harmony, черное

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Характеристики товара

Описание

Размеры: 62х55х82/92 см

Высота сиденья: 45/55 см

Материал: металл, пластик, сетка, текстиль

Современное и функциональное офисное кресло. Удобная спинка оказывает качественную поддержку и позволяет провести в кресле долгое время без усталости. Обивка спинки и сиденья изготовлена из качественной экокожи. Механизм регулировки позволяет выбирать высоту сиденья от 44 до 55 см.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 58*22*52

Вес брутто: 12,4 кг

Объем: 0,076 м3

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияКитай

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