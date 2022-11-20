Характеристики товара
Описание
Компактное кресло, выдерживает нагрузку до 100 кг. Удобная спинка оказывает хорошую поддержку, сиденье эргономичное. Обивка из сочетания сетки и качественного текстиля. Кресло имеет регулировку по высоте и механизм качания.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60x 22.5 x 54
Вес брутто: 10 кг.
Объем: 0,073 м3
Основные характеристики
- Высота920/1020 мм
- Высота до сиденья460/560 мм
- Ширина580 мм
- Глубина610 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяткань, сетка
- Цветчерный