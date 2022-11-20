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Кресло офисное TopChairs Junior, черное

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Характеристики товара

Описание

Компактное кресло, выдерживает нагрузку до 100 кг. Удобная спинка оказывает хорошую поддержку, сиденье эргономичное. Обивка из сочетания сетки и качественного текстиля. Кресло имеет регулировку по высоте и механизм качания.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 60x 22.5 x 54

Вес брутто: 10 кг.

Объем: 0,073 м3

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Основные характеристики

  • Высота920/1020 мм
  • Высота до сиденья460/560 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина610 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Цветчерный

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