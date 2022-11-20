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          Фотография Кресло офисное TopChairs Simple, черное от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Кресло офисное TopChairs Simple, черное

          5
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          от 4 490 ₽4 990 ₽
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          Кресло офисное TopChairs Simple, черное

          5
          4490 ₽4990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Ширина560 мм
          • Глубина560 мм
          • Высота до сиденья430/530 мм
          • Материал каркасаметалл, пластик
          • Материал сиденьянейлон
          • Высота860/960 мм

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