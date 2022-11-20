Кресло офисное TopChairs Simple красное

9 оценок

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Кресло офисное TopChairs Simple красное

5
5 990 ₽9 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер, задавая в нем рабочую атмосферу. Его крестовина и подлокотники выполнены из сочетания металла и крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке и из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для офисов, где кресло будет использоваться постоянно. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 58*26*57

Вес брутто: 10 кг

Объем: 0,0993 м3

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Основные характеристики

  • Высота960 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Вес9.7 кг
  • Материал каркасапластик, металл
  • Материал сиденьяткань
  • Страна изготовленияКитай

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