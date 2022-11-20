Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер, задавая в нем рабочую атмосферу. Его крестовина и подлокотники выполнены из сочетания металла и крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке и из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для офисов, где кресло будет использоваться постоянно. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 58*26*57
Вес брутто: 10 кг
Объем: 0,0993 м3
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