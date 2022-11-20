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Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серый - фото 1Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серый - фото 2Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серый - фото 3Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серый - фото 4

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань серый

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Характеристики товара

Описание

Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер или рабочее место дома.
Его крестовина и подлокотники выполнены из крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья445/540 мм
  • Ширина580 мм
  • Глубина605 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Вес8.3 кг
  • Материал каркасапластик
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки590 мм
  • Высота упаковки280 мм
  • Глубина упаковки585 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки10.90 кг

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