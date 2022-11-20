Характеристики товара
Описание
Практичная и функциональная модель, которая отлично дополнит любой офисный интерьер или рабочее место дома.
Его крестовина и подлокотники выполнены из крепкого пластика. Обивка из сетки на спинке из сплошной ткани на сиденье смотрится элегантно и стильно - это практичное решение для постоянного использования. Материал не боится повреждений и потертостей, на нем не видны пятна.
Основные характеристики
- Высота890 мм
- Высота до сиденья445/540 мм
- Ширина580 мм
- Глубина605 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Вес8.3 кг
- Материал каркасапластик
- Материал сиденьяткань, сетка
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки590 мм
- Высота упаковки280 мм
- Глубина упаковки585 мм
- Объём упаковки0.10 м3
- Вес упаковки10.90 кг