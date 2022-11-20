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            Фотография Кресло офисное TopChairs Style, серое от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
            -12%

            Кресло офисное TopChairs Style, серое

            4.9
            Оптовая цена
            от 7 990 ₽8 990 ₽
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            Кресло офисное TopChairs Style, серое

            4.9
            7990 ₽8990 ₽
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            Характеристики товара

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            Основные характеристики

            • Ширина600 мм
            • Глубина700 мм
            • Высота до сиденья450/550 мм
            • Материал каркасаметалл
            • Вес12,3 кг
            • Материал сиденьянейлон
            • Высота1170/1270 мм

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