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Кресло офисное Варуни TW

Артикул: CH-051-419
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подлокотники пластиковые с накладками из экокожи. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении.

Возможно исполнение в цветах: Бежевый,Коричневый, Серый, Черный

Материалы исполнения моделиМатериалы возможного исполнения на заказ
Комбинированные:Экокожа PU 0007 (Терра) черный/Ткань TW-11 (черный)Экокожа ARIES коричневый, Экокожа ARIES св. бежевый, Экокожа ARIES черный, Экокожа PU 0103 коричневый, Экокожа PU 0009 бежевый, Ткань TW-11 черный, Ткань TW-12 серый, Ткань 10-356 (ТВИСТ 03 черная ), Ткань 20-23 серая (ТВИСТ 01серая ), Ткань 15-21 черная (КУРАЖ К черн.), Кожзам TERRA PVC черный
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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья450/550 мм
  • Вес16.6 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • ОбивкаКомбинированная - экокожа Терра/ткань TW
  • Наполнительпоролон
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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