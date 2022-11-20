Это кресло восхищает своим изяществом и одновременно строгостью. Кресло имеет креативную прострочку, делящие каркас на небольшие квадраты, а также широкий подголовник. Хромированные подлокотники с мягкими накладками обеспечат комфортное положение рук на протяжении всего рабочего дня. Полозья выдерживают до 120 кг.
Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Стул Signal august velvet, зеленый
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка розовый
Тележка для горничной MagicArt 25, Anthea 252R 02
Тележка для горничной MagicArt 27, Anthea 272R
Тележка для горничной Green Hotel 920
Тележка для горничной Green Hotel 940 Compact
Тележка для горничной Green Hotel 901
Кресло Livorno, коричневый
Стул Кроссбэк, деревянный, бирюзовый