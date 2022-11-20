Кресло офисное Верона, н/п хром

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Кресло офисное Верона, н/п хром

4.3
11 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Это кресло восхищает своим изяществом и одновременно строгостью. Кресло имеет креативную прострочку, делящие каркас на небольшие квадраты, а также широкий подголовник. Хромированные подлокотники с мягкими накладками обеспечат комфортное положение рук на протяжении всего рабочего дня. Полозья выдерживают до 120 кг.

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Основные характеристики

  • Цветчерный
  • Высота1020 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина510 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа

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