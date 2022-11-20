Товар в корзине. Перейти
Кресло Онега-2 190 - фото 1Кресло Онега-2 190 - фото 2Кресло Онега-2 190 - фото 3

Кресло Онега-2 190

10 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Форест 1061
Кресло Форест 1061
Следующий Кресло Форест 57
Кресло Форест 1061

Характеристики товара

Описание

Кресло "Онега-2" с тканевой обивкой цвета Премьер 17 и каркасом цвета Береза белая.

Кресло «Онега-2» с уверенностью можно назвать идеальным креслом для отдыха за его продуманную и отлично исполненную концепцию – вы можете, не вставая, перейти из положения сидя в положение лежа и погрузиться в крепкий сон. А идеальная эргономика и пружинящая конструкция будут обеспечивать его спокойствие и комфорт. Отдельного упоминания заслуживает ортопедическая спинка кресла и мягкое сиденье, которые заботятся о вашем позвоночнике, в каком бы из 3 возможных положений не находилась спинка. Для максимального комфорта рекомендуем дополнить кресло «Онега-2» пуфом «Онега», которые вместе создают идеальный интерьерный ансамбль.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина690 мм
  • Глубина820 мм
  • Вес13 кг
  • Материалткань
  • Максимальная нагрузка120 кг

Похожие товары

Кресло Артис королевский синийНастоящее фото товара Кресло Артис королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99017
29 990 ₽Оптовая цена
12

Кресло Артис королевский синий

В наличии 25 шт.
Кресло Харис пыльно-розовыйНастоящее фото товара Кресло Харис пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис пыльно-розовый

Кресло Харис синийНастоящее фото товара Кресло Харис синий, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Харис синий

Кресло Харис серыйНастоящее фото товара Кресло Харис серый, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99026
26 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Харис серый

Кресло Колумбия оранжевыйНастоящее фото товара Кресло Колумбия оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Колумбия оранжевый

В наличии 17 шт.
Кресло Колумбия пыльно-голубоеНастоящее фото товара Кресло Колумбия пыльно-голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло Колумбия пыльно-голубое

В наличии 6 шт.
Кресло Карнавал бежевый + темно-серыйНастоящее фото товара Кресло Карнавал бежевый + темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99024
12 990 ₽Оптовая цена
97Хит

Кресло Карнавал бежевый + темно-серый

В наличии 8 шт.
Кресло Манго, вельвет, мятноеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, мятное, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
15

Кресло Манго, вельвет, мятное

В наличии 39 шт.
Кресло Манго, вельвет, оливковоеНастоящее фото товара Кресло Манго, вельвет, оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от24 99040
40 990 ₽Оптовая цена
6

Кресло Манго, вельвет, оливковое

В наличии 44 шт.
Кресло Кристи оливковоеНастоящее фото товара Кресло Кристи оливковое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19049
15 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло Кристи оливковое

В наличии 30 шт.
С этим товаром покупают
Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8908
4 190 ₽
9

Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркасНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
84Хит

Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас

Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Чехол для стола 04

Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 10

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 11

Стул Хит 20мм с пюпитромНастоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29024
2 990 ₽
91Хит

Стул Хит 20мм с пюпитром

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 7 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден