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Кресло Онега, зеленое

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Характеристики товара

Описание

Кресло "Онега-2" с тканевой обивкой цвета Премьер 17 и каркасом цвета Береза белая.

Кресло «Онега-2» с уверенностью можно назвать идеальным креслом для отдыха за его продуманную и отлично исполненную концепцию – вы можете, не вставая, перейти из положения сидя в положение лежа и погрузиться в крепкий сон. А идеальная эргономика и пружинящая конструкция будут обеспечивать его спокойствие и комфорт. Отдельного упоминания заслуживает ортопедическая спинка кресла и мягкое сиденье, которые заботятся о вашем позвоночнике, в каком бы из 3 возможных положений не находилась спинка. Для максимального комфорта рекомендуем дополнить кресло «Онега-2» пуфом «Онега», которые вместе создают идеальный интерьерный ансамбль.

Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Высота1000 мм
  • Глубина820 мм
  • Вес13 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань

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