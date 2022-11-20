Характеристики товара
Описание
Кресло "Онега-2" с тканевой обивкой цвета Премьер 17 и каркасом цвета Береза белая.
Кресло «Онега-2» с уверенностью можно назвать идеальным креслом для отдыха за его продуманную и отлично исполненную концепцию – вы можете, не вставая, перейти из положения сидя в положение лежа и погрузиться в крепкий сон. А идеальная эргономика и пружинящая конструкция будут обеспечивать его спокойствие и комфорт. Отдельного упоминания заслуживает ортопедическая спинка кресла и мягкое сиденье, которые заботятся о вашем позвоночнике, в каком бы из 3 возможных положений не находилась спинка. Для максимального комфорта рекомендуем дополнить кресло «Онега-2» пуфом «Онега», которые вместе создают идеальный интерьерный ансамбль.
Оттенок обивки на фото может отличаться от реального.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Высота1000 мм
- Глубина820 мм
- Вес13 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань