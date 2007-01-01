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Настоящее фото товара Кресло Онта, черный, пластик/хром, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Онта, черный, пластик/хром
11 оценок
22 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Онта, черный, пластик/хром - фото 1Кресло Онта, черный, пластик/хром - фото 2Кресло Онта, черный, пластик/хром - фото 3Кресло Онта, черный, пластик/хром - фото 4Кресло Онта, черный, пластик/хром - фото 5
Новинка

Кресло Онта, черный, пластик/хром

Артикул: CH-087-369
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина675 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1055 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Увеличенная мягкая зона поясничной поддержки обеспечивает превосходную поддержку спины в течение рабочего дня. Изящные пластиковые подлокотники со вставками "под хром" и мягкими накладками гармонично сочетаются с хромированными полозьями, придавая креслу элегантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина675 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1055 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный
  • Обивкаискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки18.6 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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