Характеристики товара
Описание
Штабелируемое кресло с высококачественным устойчивым каркасом из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием, доступного в антрацитовом или сером цвете
Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 - 1,8 мм. Практичное и легкое кресло для летнего кафе или загородного дома.
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина550 мм
- Глубина470 мм
- Вес4,1 кг
- Материал каркасаалюминий
- Материал сиденьяалюминий
- Цветсерый