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Кресло Онтарио - фото 1

Кресло Онтарио

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Характеристики товара

Описание

Штабелируемое кресло с высококачественным устойчивым каркасом из нержавеющего алюминия с порошковым покрытием, доступного в антрацитовом или сером цвете

Атмосферостойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению. Толщина алюминиевой стенки не менее 1,5 - 1,8 мм. Практичное и легкое кресло для летнего кафе или загородного дома.

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Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина470 мм
  • Вес4,1 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал сиденьяалюминий
  • Цветсерый

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