Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота850/980 мм
- Ширина465 мм
- Глубина410 мм
- Цветчерный
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