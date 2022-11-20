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Кресло оператора на черном основании

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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850/980 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина410 мм
  • Цветчерный

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