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Кресло оператора на хромированном основании

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Кресло оператора на черном основании

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота850/980 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина410 мм
  • Цветчерный

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