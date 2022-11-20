Товар в корзине. Перейти

Кресло оператора на хромированном основании с кругом и подлокотниками

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло оператора на хромированном основании с подлокотниками
Кресло оператора на хромированном основании с подлокотниками
Следующий Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный
Кресло оператора на хромированном основании с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850/980 мм
  • Ширина465 мм
  • Глубина410 мм
  • Цветчерный

Похожие товары

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черныйНастоящее фото товара Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 9906
8 490 ₽Оптовая цена
15

Кресло игровое TopChairs ST-CYBER 8 черный

В наличии 43 шт.
Кресло компьютерное Престиж сероеНастоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж серое, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
9

Кресло компьютерное Престиж серое

В наличии 28 шт.
Кресло компьютерное Престиж черноеНастоящее фото товара Кресло компьютерное Престиж черное, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло компьютерное Престиж черное

В наличии 39 шт.
Стул Oliver Square велюр мятныйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Oliver Square велюр мятный

В наличии 4 шт.
Стул Oliver Square велюр синийНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
10

Стул Oliver Square велюр синий

Стул Oliver Square велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
14

Стул Oliver Square велюр капучино

В наличии 27 шт.
Стул Oliver Square велюр пыльно-голубойНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
12

Стул Oliver Square велюр пыльно-голубой

Стул Oliver Square велюр светло-серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
15

Стул Oliver Square велюр светло-серый

В наличии 53 шт.
«Ольга» № 4 прихожаяНастоящее фото товара «Ольга» № 4 прихожая, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена
9

«Ольга» № 4 прихожая

Кресло руководителя TopChairs Tower, черноеНастоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Tower, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99051
17 990 ₽Оптовая цена
5

Кресло руководителя TopChairs Tower, черное

В наличии 45 шт.

Другие товары из раздела

Детское кресло Actikid A2, розовыйНастоящее фото товара Детское кресло Actikid A2, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена
13

Детское кресло Actikid A2, розовый

Детское кресло Actikid A2, зеленыйНастоящее фото товара Детское кресло Actikid A2, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
28 490
Оптовая цена
12

Детское кресло Actikid A2, зеленый

Стул Oliver Square велюр серыйНастоящее фото товара Стул Oliver Square велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99010
5 490 ₽Оптовая цена
11

Стул Oliver Square велюр серый

В наличии 100 шт.
Стул барный Tolix Wood белый глянцевыйНастоящее фото товара Стул барный Tolix Wood белый глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99018
8 490 ₽Оптовая цена
6

Стул барный Tolix Wood белый глянцевый

В наличии 95 шт.
Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от3 59011
3 990 ₽
5

Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
12

Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная

С этим товаром покупают

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Настоящее фото товара Письменный стол Милан, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена
12

Письменный стол Милан

Стул BIARRITZ GREYНастоящее фото товара Стул BIARRITZ GREY, произведённого компанией ChiedoCover
7 300
Оптовая цена
15

Стул BIARRITZ GREY

Стул BERLIN бежевый меланж, серо-коричневыйНастоящее фото товара Стул BERLIN бежевый меланж, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 950
Оптовая цена
6

Стул BERLIN бежевый меланж, серо-коричневый

Настоящее фото товара Стул Фрак, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Стул Фрак, оранжевый

Стационарные опоры для офисных креселНастоящее фото товара Стационарные опоры для офисных кресел, произведённого компанией ChiedoCover
280
Оптовая цена
15

Стационарные опоры для офисных кресел