Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Ширина800 мм
- Глубина790 мм
- Материал каркасаметалл
- ОбивкаМДФ
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.37 м3
- Вес упаковки14 кг
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Кресло Харис синий
Кресло Харис серый
Кресло Колумбия оранжевый
Кресло Колумбия пыльно-голубое
Кресло Карнавал бежевый + темно-серый
Кресло Карнавал сиреневое + синее
Кресло Манго, вельвет, мятное
Кресло Манго, вельвет, оливковое
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Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден