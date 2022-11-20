Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина910 мм
- Глубина710 мм
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Кресло руководителя Лестер микровелюр светло-серый
Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-синий
Кресло руководителя Лестер микровелюр темно-серый
Кресло руководителя Лансет микровелюр светло-серый
Кресло руководителя Лансет микровелюр темно-серый
Стул офисный Сиана велюр зеленый
Кресло офисное Кларк велюр серый
Кресло офисное Кларк велюр синий
Кресло офисное Кайзер шенилл бежевый
Кресло офисное Кайзер шенилл зеленый