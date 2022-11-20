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Кресло Паладин Стандарт

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Характеристики товара

Описание

Скандинавский стиль самое популярное направление в оформлении интерьера на сегодняшний день.
Сочетание простых форм, функционала, удобства и деревянного декора – подчеркивает идею скандинавского стиля мебели Паладин.
Благодаря универсальному дизайну и компактным размерам диван Паладин прекрасно подойдет для оформления прихожей, кухни-столовой, гардеробной комнате, гостиной, спальни или детской игровой комнаты.

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Ширина800 мм
  • Глубина750 мм

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