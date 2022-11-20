Характеристики товара
Описание
Скандинавский стиль самое популярное направление в оформлении интерьера на сегодняшний день.
Сочетание простых форм, функционала, удобства и деревянного декора – подчеркивает идею скандинавского стиля мебели Паладин.
Благодаря универсальному дизайну и компактным размерам диван Паладин прекрасно подойдет для оформления прихожей, кухни-столовой, гардеробной комнате, гостиной, спальни или детской игровой комнаты.
Основные характеристики
- Высота810 мм
- Ширина800 мм
- Глубина750 мм