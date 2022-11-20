Кресло парикмахерское ФАВОРИТ A03 на низком гидролифте (ход 10 см)

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Парикмахерское кресло Фаворит А03
Парикмахерское кресло Фаворит А03
Следующий Кресло парикмахерское ФАВОРИТ A03 с подножкой черной
Парикмахерское кресло Фаворит А03

Характеристики товара

Описание

Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.

Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.

Габариты кресла: 62х68х85..101 см.
Высота и ширина спинки: 34х49 см.
Ширина сиденья (без подлокотников) - 49 см.
Максимальная высота сиденья - 46 см.
Минимальная высота сиденья - 54 см.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Подъемник: гидравлический.
Основание квадратное 500х500 мм.
Вес: 23 400 гр.
Габариты упаковки:
1) 68х68х60 см.
2) 16х14х37 см.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота850/1010 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес23.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветчерный

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Мадрас, произведённого компанией ChiedoCover
от28 490
Оптовая цена
8

Педикюрное кресло Мадрас

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Соната, произведённого компанией ChiedoCover
39 490
Оптовая цена
6

Педикюрное кресло Соната

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Hanna на гидравлике, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
12

Педикюрное кресло Hanna на гидравлике

Настоящее фото товара Педикюрное кресло Flora, произведённого компанией ChiedoCover
от49 590
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Flora

Настоящее фото товара Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка, произведённого компанией ChiedoCover
от56 990
Оптовая цена
12

Педикюрный комплекс Соната кресло/ пуф/ подставка

Педикюрное кресло Татьяна двухмоторноеНастоящее фото товара Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от57 890
Оптовая цена
11

Педикюрное кресло Татьяна двухмоторное

Настоящее фото товара Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное, произведённого компанией ChiedoCover
от145 490
Оптовая цена
9

Педикюрное кресло ММКП-3 (КО-194Д) трехмоторное

Другие товары из раздела

Кресло парикмахерское ЮНИПРО A03Настоящее фото товара Кресло парикмахерское ЮНИПРО A03, произведённого компанией ChiedoCover
от19 690
Оптовая цена
14

Кресло парикмахерское ЮНИПРО A03

Кресло парикмахерское МЕРКАТО на квадратном основанииНастоящее фото товара Кресло парикмахерское МЕРКАТО на квадратном основании, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290
Оптовая цена
11

Кресло парикмахерское МЕРКАТО на квадратном основании

Офисное кресло БОСНастоящее фото товара Офисное кресло БОС, произведённого компанией ChiedoCover
от8 890
Оптовая цена
15

Офисное кресло БОС

Настоящее фото товара Сидение парикмахерского кресла ПЕНЕ, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
6

Сидение парикмахерского кресла ПЕНЕ

Настоящее фото товара Сидение кресла ТРОЯ, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена
6

Сидение кресла ТРОЯ

Настоящее фото товара Сидение кресла СПАРК, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена
10

Сидение кресла СПАРК

Кресло мужское Барбер МД-600Настоящее фото товара Кресло мужское Барбер МД-600, произведённого компанией ChiedoCover
81 990
Оптовая цена
13

Кресло мужское Барбер МД-600