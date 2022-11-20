Кресло парикмахерское ФАВОРИТ A03 с подножкой черной

13 оценок

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Характеристики товара

Описание

Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.

Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.

Габариты кресла: 62х68х85..101 см.
Вес: 23 400 гр.
Максимальная высота сиденья - 46 см.
Минимальная высота сиденья - 54 см.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Подъемник: гидравлический.
Основание: квадратное 500х500 мм.
Габариты упаковки:
1) 68х68х60 см.
2) 16х14х37 см.

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Основные характеристики

  • Высота850/1010 мм
  • Высота до сиденья460/540 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес23.4 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветчерный

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