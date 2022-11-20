Характеристики товара
Описание
Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.
Сидение выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.
Габариты кресла: 62х68х85..101 см.
Высота и ширина спинки: 36х51см.
Ширина сиденья (без подлокотников) - 50 см., с подлокотниками 65 см.
Максимальная высота сиденья - 67 см.
Минимальная высота сиденья - 51 см.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Подъемник: гидравлический.
Основание: квадратное 500х500 мм.
Вес: 22, 4 кг
Габариты упаковки:
1) 68х68х60 см;
2) 16х14х37 см.
Основные характеристики
- Высота850/1010 мм
- Высота до сиденья510/670 мм
- Ширина500 мм
- Глубина700 мм
- Вес22,4 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка130 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Цветчерный