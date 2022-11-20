Характеристики товара
Описание
Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.
Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.
Основные характеристики
- Высота950 мм
- Высота до сиденья520/680 мм
- Ширина530 мм
- Глубина630 мм
- Вес21.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка130 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия