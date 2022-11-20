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Кресло парикмахерское СПАРК 5S - фото 1Кресло парикмахерское СПАРК 5S - фото 2

Кресло парикмахерское СПАРК 5S

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Чехол прозрачный для кресел

Характеристики товара

Описание

Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор

Сидение выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.

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Основные характеристики

  • Высота850/1010 мм
  • Высота до сиденья510/670 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина680 мм
  • Вес21.1 кг
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

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