Характеристики товара
Описание
Особенность этого кресла черная металлическая подножка, которая позволяет расслабиться и отдохнуть пока мастер делает свое дело.
Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.
Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.
Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.
Габариты кресла: 52х70х86 см.
Высота и ширина спинки: 40х51см, с подлокотниками 65 см.
Вес: 23 кг.
Максимальная высота сиденья - 67 см.
Минимальная высота сиденья - 51 см.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Подъемник: гидравлический.
Основание квадратное, 500х500 мм.
Габариты упаковки:
1) 68х68х60;
2) 16х14х37 см.
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Высота до сиденья510/670 мм
- Ширина700 мм
- Глубина520 мм
- Вес23 кг
- Материал каркасаметалл
- Максимальная нагрузка130 кг
- Страна изготовленияРоссия
- Цветчерный