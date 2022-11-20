Кресло парикмахерское ЮНИПРО A03

14 оценок

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Характеристики товара

Описание

Простой, но очень элегантный вид при относительно невысокой цене, наличие различных цветов обивки из эко кожи делает это кресло особенно популярным. Каждое кресло проходит тщательный контроль качества на каждом этапе производства.

Парикмахерское кресло может быть выполнено в различных цветах обивки на выбор.

Сиденье выполнено из формованного пенополиуретана (ППУ), который служит гораздо дольше, чем аналоги из поролона.

Габариты кресла: 55х63х95 см.
Высота и ширина спинки: 43х53см.
Ширина сиденья (без подлокотников) - 53 см.
Макс. высота сиденья за счет подъема - 68 см, мин. высота сиденья - 52 см.
Вес: 21 200 г.
Максимальная нагрузка: 130 кг.
Основание: квадратное, 500х500 мм.
Габариты упаковки:
1) 68х68х60 см;
2) 16х14х37 см.

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Основные характеристики

  • Высота950 мм
  • Высота до сиденья520/680 мм
  • Ширина530 мм
  • Глубина630 мм
  • Вес21.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • Страна изготовленияРоссия
  • Цветчерный

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