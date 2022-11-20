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Кресло Passo горчичное - фото 1

Кресло Passo горчичное

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1040 мм
  • Ширина920 мм
  • Глубина870 мм
  • Вес22.2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветжелтый
  • Страна изготовленияЕвропа

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