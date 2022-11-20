Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1040 мм
- Ширина920 мм
- Глубина870 мм
- Вес22.2 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветсерый
- Страна изготовленияЕвропа
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